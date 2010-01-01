АРХИТЕКТУРНЫЙ ЖУРНАЛ "Архитектура и Время" освещает ВСЕ проблемы архитектуры, градостроительства, сельского строительства, экологии жилища, благоустройства территорий, дизайна, прогрессивных строительных материалов, новых технологий и конструкций, а, также сферу экономики жилищно-гражданского строительства.

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