     АРХИТЕКТУРНЫЙ ЖУРНАЛ "Архитектура и Время" освещает ВСЕ проблемы архитектуры, градостроительства, сельского строительства, экологии жилища, благоустройства территорий, дизайна, прогрессивных строительных материалов, новых технологий и конструкций, а, также сферу экономики жилищно-гражданского строительства.
      КОНТАКТЫ      Тел: 8.962 363 13 45       E-mail: architectura-i-time@yandex.ru
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Архитектура России. Специализированный портал


Архитектура России. Специализированный портал

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Архитектура и Время Architecture and Time
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЖУРНАЛ architectural magazine

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.    ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 2009 ГОДА.
the scientific and practical and analytical magazine is issued since January, 2009
ЛОГОТИП ЖУРНАЛА С РИСУНКОМ


СОДЕРЖАНИЕ.

ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ
ГАЙДЕНКО Т.М.
Сингапурское чудо – рукотворный город-сад

КУКУШКИНА Л.А.
Архитектура заглубленных зданий

ГРАБСКИЙ А.К.
Экспериментальный жилой дом для застройки “Новой Москвы”.


МНЕНИЕ
САПОВ П.В.
Остановись мгновение... на 4 дня: архитектура и рынок выставочных стендов в России


ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОХОРОВА А.В.
Трансформация архитектуры монументальных ворот

ЗЕЙФЕРТ М.Г.
Особенности архитектуры площадей Рима


АРХИТЕКТУРНАЯ ПАНОРАМА
ОСЕЛКО Э.Г.
Заметки на бегу

ВОЛОДИНА Н.И.
Зодчество-2016

Указатель статей, опубликованных в журнале “Архитектура и Время” за 2016 г.







CONTENTS
ENGLISH SUMMARY

QUESTIONS OF ARCHITECTURE
GAYDENKO T. M.
The Singapore miracle – the man-made garden city

KUKUSHKINA L.A.
Architecture of the buried buildings

GRABSKIY A.K.
Experimental house for building by "Nova Moskvy"


OPINION
SAPOV P. V.
Stop a moment... for 4 days: architecture and the market of exhibition stands in Russia


RESEARCH
PROKHOROVA A. V.
Transformation of architecture monumental gate

ZEYFERT M. G.
Features of architecture of the squares of Rome


ARCHITECTURAL PANORAMA
OSELKO E.G.
Notes on the run

VOLODINA N. I.
Zodchestvo-2016


The index of articles published in the magazine "Architecture and Time" for 2016.

Благодарность С.Червонящему и его сайту: "Свой сайт - это очень просто" http://svoisait.ru

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